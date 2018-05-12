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السبت، 12 مايو 2018 03:08 م
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توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

السبت، 12 مايو 2018 03:03 م
توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 254 الف طن حتى اليوم، من إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام، والتى تقدر بـ  360 ألف و487 فدان بنطاق المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشددت على ضرورة التحقيق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

 


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