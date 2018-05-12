توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرةالسبت، 12 مايو 2018 03:03 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة- أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 254 الف طن حتى اليوم، من إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام، والتى تقدر بـ 360 ألف و487 فدان بنطاق المحافظة.
ووجهت محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشددت على ضرورة التحقيق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
إضافة تعليق
الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال
فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة