توريد 188 ألف طن قمح لشون ومطاحن بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية ارتفاع كميات القمح التى تم توريدها إلى الشون والصوامع منذ بدء التوريد، إلى 188 ألف طن، و515 كيلو، فيما زالت عملية التوريد مستمرة بجميع الشون والصوامع دون أى إعاقات فى مختلف المواقع، وتم حصاد 330 ألف فدان.

وقال المهندس محمد السيد عبدالله، فى بيان إن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع، تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، و وصل كمية التوريد فيه الى 95050 طن حتى الان كما شمل إجمالى قيمة ما تم توريدها فى شون البنك 34236 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده بالمطاحن 59228 طن حتى الآن.

يذكر أن المواقع المُعَدّة من قِبل شركة مطاحن شرق الدلتا بطاقة استيعابية بلغت 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعى 25 موقعًا بطاقة استيعابية 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن، وتوقع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن يصل إجمالى التوريد، هذا العام 300 ألف طن.