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توريد 143 ألفا و545 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

السبت، 12 مايو 2018 11:58 ص
توريد 143 ألفا و545 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ توريد قمح - أرشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 143 ألفا و545 طنا و172 كيلو.

وأضاف الهابط  في بيان له ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع.

 


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