توريد 143 ألفا و545 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 143 ألفا و545 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخالسبت، 12 مايو 2018 11:58 ص
توريد قمح - أرشيفية
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البرلمان يستعد لتنقية بطاقات التموين من"غير المستحقين".. النائب محمد الكومى يدرس إعداد قانون لوضع معايير للمستفيدين من الدعم.. ويؤكد:"ناس راتبها 20 ألف ومعاها بطاقات تموين"..و"الجوهرى":مشكلة مزمنة ولابد من حلها
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