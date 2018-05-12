video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها غدا بالغردقة

السبت، 12 مايو 2018 02:53 م
تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها غدا بالغردقة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة غدا الأحد لصيانة المحولات الدورية.
 
وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة الكوثر و ومبارك 2  بالغردقة  بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2  ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة البحر الأحمر : الأنتهاء من انشاء مكتب عمل بمرسى علم بتكلفة مليون ونصف

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

فصل التيار الكهربى

الغردقة

صيانة المخولات




لا تفوتك
مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة