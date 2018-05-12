تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها غدا بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة غدا الأحد لصيانة المحولات الدورية.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة الكوثر و ومبارك 2 بالغردقة بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .