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"تضامن الأقصر" تستعد لتوزيع 800 شنطة مواد غذائية قبل بدء شهر رمضان

السبت، 12 مايو 2018 10:15 ص
"تضامن الأقصر" تستعد لتوزيع 800 شنطة مواد غذائية قبل بدء شهر رمضان شنط مواد غذائية - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، تم توقيع بروتوكول مع جمعية مصطفى محمود بالقاهرة، لتوزيع 800 شنطة مواد غذائية على غير القادرين قبل شهر رمضان.

وأضاف "عبيد"، فى بيان صادر عن مديرية التضامن بالأقصر، أن الكمية التى توفرها الجمعية سيجرى توزيعها فى مدن إسنا والطود والبياضية والزينية والقرنة وأرمنت، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، وتوجيهاته بالاهتمام بالمواطنين غير القادرين فى المناطق الأكثر فقرا وتقديم الدعم لهم.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم توزيع شنط المواد الغذائية من خلال المديرية، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مشيرا فى سياق آخر إلى أنه تم التعاون مع جمعية الأورمان لإعادة إعمار منزل إحدى السيدات فى قرية السلام بأرمنت الحيط، وتوفير الأثاث اللازم لها، بناء على توجيهات محافظ الأقصر.


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