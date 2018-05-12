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اليوم.. 69 ألفا و261 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

السبت، 12 مايو 2018 12:00 ص
اليوم.. 69 ألفا و261 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية امتحانات - أرشيفية
الغربية- مصطفى عادل
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يؤدى صباح اليوم السبت 69261 طالبا امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى بمحافظة الغربية منهم 68061 طالبا وطالبة منتظمين و1200 طالب وطالبة منازل،  موزعين على 375 لجنة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية قد انهت استعدادتها للامتحانات، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، بالإضافة إلى مواجهة الغش بكافة الطرق للقضاء عليه، ومحاسبة من يقوم بالغش طبقا للقوانين المنظمة لذلك، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة لتلقى أي  شكاوى تعوق سير الامتحانات.

كما شدد على ضرورة الابلاغ الفورى عن اى طارئ يحدث خلال سير الامتحانات، وسرعة التواصل مع مديرى الادارات للمساعدة فى مواجهة اى مشكلة.

ووجه وكيل الوزارة  بضرورة توفير جو من الهدوء لجميع لطلاب، وتوفير كافة السبل لمرور الامتحانات دون حدوث اى معوقات ، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنه.

 

 


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