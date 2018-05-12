اليمن يشجب محاولات التشكيك بعلاقاته مع دول التحالف العربى لدعم الشرعية

عدن أ ش أ

أعرب مكتب رئيس الوزراء اليمنى، عن استغرابه لما وصفه سيل التصريحات المنسوبة لمصادر حكومية مجهولة فى وسائل اعلامية مختلفة، وتوظيفها سياسيا، بتصويرها على انها مواقف للحكومة الشرعية اليمنية، فى محاولة مستميتة للتشكيك بعلاقاتها مع دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، والقائمة على أسس متينة وغايات وأهداف مشتركة ليست محل خلاف أو تأويل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على ان الحكومة الشرعية لا يعبر عن موقفها سوى ما يصدر رسميا من رئيسها ومتحدثها الرسمى وبيانات مجلس الوزراء، كما هو متعارف عليه فى كل أدبيات العمل الاعلامي، لافتا إلى إن من يتخفى تحت أسماء مجهولة سواء كانت صحيحة أو مختلقة لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الحكومة اليمنية وموقفها الرسمي.

وأشار إلى أن بيان الحكومة اليمنية من التطورات الأخيرة صدر فيه بيان رسمى معروف، وقنوات التواصل لم تنقطع سواء بشكل مباشر أو عبر قيادة قوات التحالف العربى للوصول إلى تفاهمات مشتركة والتركيز على الهدف والغاية المشتركة بوأد المشروع الإيرانى فى اليمن واستكمال إنهاء الانقلاب وتحقيق تطلعات اليمنيين فى الدولة الاتحادية الآمنة والمستقرة الذى اتفق عليها فى مخرجات الحوار الوطنى وتحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة فى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى .

وحث البيان اليمنى وسائل الاعلام على التحرى والمصداقية، ومراعاة المهنية فى عملها، والتأكد من أى معلومات من مصادرها الرسمية.