الهيئة الوطنية الفلسطينية تدعو للمشاركة فى مليونية العودة الاثنين المقبل

غزة أ ش أ

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين للمشاركة فى "مليونية العودة وكسر الحصار"، يوم الاثنين المقبل بالضفة الغربية والقدس وغزة والداخل عام 1948 والمخيمات والشتات إلى التحرك تجاه فلسطين من كل حدب وصوب.

وقالت الهيئة فى بيان صحفي، الجمعة " ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخا تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار".

ودعت الهيئة كل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وكل الجهات الإعلامية المحلية والدولية إلى الاحتشاد والمشاركة فى هذا اليوم ورصد حركة الشعب الفلسطينى وفضح جرائم الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية السلمية حتى لا يتمادى هذا الاحتلال فى جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطينى .

وتوجهت الهيئة بالتحية لأرواح شهداء هذه الجمعة المباركة "جمعة الإعداد والنذير، متمنية الشفاء العاجل للجرحى ، كما حيت الشباب المبدع الباسل، لتسجيله المزيد من الإبداعات فى إيلام الاحتلال وارباك حساباته، مطالبة بالمزيد من هذه الإبداعات.

وناشدت الهيئة كل الشعوب العربية والإسلامية والحكومات للوقوف إلى جانب حراك الشعب الفلسطينى لاسترداد حقوقه وتحقيق أهدافه المشروعة بالعودة وكسر الحصار وتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية فى حماية القدس من التهويد.