المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية بمساندة القوات المسلحة الإماراتية

المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية بمساندة القوات المسلحة الإماراتيةالسبت، 12 مايو 2018 12:48 م
المقاومة اليمنية - أرشيفية
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أعلنت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها، أن قوات المقاومة اليمنية نجحت فى تحرير منطقة الوازعية غربى تعز بالكامل، بمساندة من القوات المسلحة الإماراتية.
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