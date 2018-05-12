المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية بمساندة القوات المسلحة الإماراتية

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها، أن قوات المقاومة اليمنية نجحت فى تحرير منطقة الوازعية غربى تعز بالكامل، بمساندة من القوات المسلحة الإماراتية.