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السبت، 12 مايو 2018 12:58 م
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المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية بمساندة القوات المسلحة الإماراتية

السبت، 12 مايو 2018 12:48 م
المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية بمساندة القوات المسلحة الإماراتية المقاومة اليمنية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أعلنت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها، أن قوات المقاومة اليمنية نجحت فى تحرير منطقة الوازعية غربى تعز بالكامل، بمساندة من القوات المسلحة الإماراتية.

 


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