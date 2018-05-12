العراق يبدأ عملية تمشيط لخلايا داعش بالمناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين

العراق يبدأ عملية تمشيط لخلايا داعش بالمناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدينالسبت، 12 مايو 2018 12:43 م
قوات الشرطة العراقية
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بدأت القوات الأمنية العراقية عملية تمشيط لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى فى المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين مع بدء انطلاق عملية الاقتراع العام.
وقال رئيس المجلس المحلى لناحية العظيم محمد العبيدى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، "إن قوات أمنية مشتركة بدأت عملية تمشيط واسعة لمطاردة خلايا (داعش) بالمناطق الحدودية بين محافظتى ديإلى وصلاح الدين، خاصة فى حوض المطيبيجة وحاوى العظيم".
وأوضح العبيدى أن عملية التمشيط تهدف إلى شل حركة (داعش) وضمن استمرار العملية الانتخابية فى عموم ديالى.
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