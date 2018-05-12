العبادى: الحكومة العراقية وجهت القوات الأمنية بحماية المراكز الانتخابية

بغداد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الجمعة ، على حرية المواطن فى الاختيار بالانتخابات البرلمانية دون ضغوط أو ابتزاز.

وقال العبادى - فى كلمة وجهها للشعب العراقى قبل الانتخابات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "السنوات الصعبة ولت عن العراق وأسعار النفط ترتفع والاقتصاد بدأ بالتحسن والخير قادم للعراق".

وأضاف العبادي، أن "الحكومة وجهت القوات الأمنية بحماية المراكز الانتخابية "، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ؛ لأنهم وجدوا لحمايتهم.

وتابع العبادي، أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات تعزز النجاحات المتحققة وتساهم فى تعزيز الدولة وتخليصها من المحاصصة المقيتة، لافتا إلى أن الإرهابيين لن يتمكنوا من المساس بأمن المواطن ، لأن الأجهزة الاستخبارية تطاردهم داخليا وخارجيا.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، المواطنين إلى "عدم الاستماع لدعايات التخويف وتمزيق البلاد فقد توحدت البلاد ولن يتمكنوا من تهديد وحدة العراق مجددا".

ومن المقرر أن تنطلق السبت، فى جميع المحافظات العراقية، الانتخابات التشريعية العامة؛ لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادى فى دورته التشريعية الرابعة.