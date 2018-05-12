الخارجية الكازاخستانية: انعقاد مفاوضات "أستانة 9" بنصاب مكتمل ..الاثنين

وكالات الأنباء

أعلنت الخارجية الكازاخستانية، أن جميع أطراف عملية أستانة، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها فى الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومى 14 و15 من الشهر الجارى، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة فى بيانها، اليوم السبت، "ستشارك فى المفاوضات المرتقبة فى عاصمة كازاخستان وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة"، وأضاف البيان، أن وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، ووفدا من الأردن، سيشاركان فى الاجتماع بصفة مراقبين.

وسيترأس الوفد الروسى ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسى الخاص بالتسوية السورية، فيما سيترأس الوفد التركى سيدات أونال نائب وزير الخارجية، والوفد الإيرانى حسين جابرى أنصارى مساعد وزير الخارجية، وعشية انطلاق المفاوضات، تعتزم الدول الضامنة إجراء سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء.

ويذكر أن الجولة الثامنة من مفاوضات أستانة، عقدت فى العاصمة الكازاخستانية فى ديسمبر الماضى، وتوصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشئون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى فى سوريا، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التى تحميها منظمة اليونسكو.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، رئيس الوفد الروسى إلى مفاوضات أستانة، ألكسندر لافرينتييف، أعلن فى شهر أبريل الماضى، أن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل، ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية - حينها - عن لافرينتييف، المرافق للرئيس الروسى فى زيارته لأنقرة، قوله "إن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل تقريبا".