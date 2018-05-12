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السبت، 12 مايو 2018 12:59 م
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الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى

السبت، 12 مايو 2018 12:47 م
الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى الجيش الإماراتى
طوكيو (أ ش أ)
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وقع وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى الفلاسى، ووزير الدولة للدفاع اليابانى توموهيرو ياماموتو اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين فى شؤون الأمن والدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات فى المجال الدفاعى لدعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل على زيادة وتعزيز التعاون فى مجالات الأمن والمعدات والتكنولوجيا الدفاعية.

وأكد الفلاسى - خلال زيارته مقر وزارة الدفاع اليابانية فى طوكيو - عمق العلاقات التى تربط بين دولة الإمارات واليابان والتى تشهد تطورا استراتيجيا كبيرا بفضل دعم وتوجيهات قيادتى البلدين الصديقين، موضحا أن الاتفاقية تشكل نقلة نوعية جديدة فى علاقات الصداقة بينهما خاصة فى المجال الدفاعى والأمنى.

من ناحية أخرى، التقى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى بمفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية بوزارة الدفاع اليابانية يوشييوكى سوزوكي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها فى جميع المجالات وبخاصة الدفاعية والعسكرية.

 


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