الإمارات تؤكد استمرارها فى تفعيل إتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة

أبوظبى أ ش أ

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنتائج المحادثات الأخيرة حول الطيران المدنى مع الولايات المتحدة حيث اتفق الجانبان على تصديق اتفاقية النقل الجوى بينهما فى عام 2002 ####/ATA/ #### وفقاً للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأجواء المفتوحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة " إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعيدة للغاية لأن إتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيحافظ على كافة مزايا اتفاقية الأجواء المفتوحة للمسافرين وشركات الخطوط الجوية فضلاً عن شركات الطيران فى البلدين وفى جميع أرجاء العالم".

وأضاف انه "ستظل كافة شروط وأحكام اتفاقية النقل الجوى بما فى ذلك حقوق "الحرية الخامسة" كما هى كاملة دون المساس بها مع حرية شركات الطيران والأمريكية للاستمرار فى إضافة خطوط رحلات وتعديل الخدمات".

وفيما يخص سجل المحادثات الموقعة والمنشورة من الحكومتين الإماراتية والأمريكية، أكد الجانبان من جديد وبقوة دعمهما لاتفاقية النقل الجوي... بما فيها كافة الحقوق المتعلقة فى عمليات النقل الجوى الواردة فيها .. كما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات النقل الخاصة بها انها متوافقة تماماً مع كافة بنود الاتفاقية ومتوائمة معها"، ولا تزال كافة الحقوق الراهنة والمستقبلية لشركات خطوط الطيران التابعة للولايات المتحدة ودولة الإمارات لتسيير جميع الرحلات الجوية بما فى ذلك رحلات "الحرية الخامسة" قائمة كنتيجة لهذه المحادثات.

ووفقا للبيان فإن شركات الخطوط الجوية فى كلا البلدين لديهما الحرية فى الاستمرار فى إضافة أو تقليص أو تعديل الرحلات والخدمات المتوائمة والمتسقة مع الأحكام العامة لاتفاقية ####/ATA/ #### لعام 2002. وعادة ما تسمح هذه الحقوق لشركات الطيران فى الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل خدماتها الى دولة أخرى من خلال مقاطعات ثالثة، فشركة الشحن المعروفة "فيدكس" ومقرها الولايات المتحدة تعتبر أكبر مشغل للخدمات التى تستخدم حقوق "الحرية الخامسة" حيث تحافظ على مركز إقليمى لها فى دبي. كما أن شركة طيران الامارات ومقرها دبى تقوم بتشغيل رحلتين يومياً من نوع "الحرية الخامسة" عبر أوروبا.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها بشأن بعض السياسات والممارسات الأمريكية التى قد تؤثر سلباً على المنافسة فى مجال الخدمات الجوية الدولية.. فيما أوضح اليبان أن الدولتين أكدتا عزمهما على تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بمشاركة الأسواق، كما تطرقا الى إدراكهما بأن الشفافية المالية هى الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر تقارير المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير المحاسبة المعترف بها دولياً.