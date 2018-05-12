اعتقال أحد عناصر الحشد الشعبى بالعراق عقب إطلاقه النيران بمراكز انتخابى

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أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر الحشد الشعبى إثر قيامه بإطلاق النيران بأحد المراكز الانتخابات فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين، ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) العراقية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى فى كركوك، اليوم، بإصابة مدنى جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى المحافظة، موضحا أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق قرب قرية زنقر بقضاء داقوق جنوبى كركوك، وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقى العلاج.