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أمن الإسكندرية يضبط 101 طربة حشيش داخل سيارة بالعامرية

السبت، 12 مايو 2018 01:32 م
أمن الإسكندرية يضبط 101 طربة حشيش داخل سيارة بالعامرية حشيش _أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط 101 طربة من مخدر الحشيش بدائرة قسم ثانى العامرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مدير ادارة تأمين الطرق بأنه أثناء مرور ضابط بإدارة تأمين الطرق - المعين خدمة تأمين طريق المحور - دائرة قسم ثان العامرية   والقوة المرافقة ، بمنطقة كارفور العروبة - دائرة القسم، فوجئ بقيام قائد السيارة  رقم س ب م 2714مصر،بترك السيارة والفرار هارباً بأحد الطرق الفرعية الوعرة حال مشاهدته للقوات ، ولم يتمكن من اللحاق به مما دعاه للاشتباه بالسيارة.

بتفتيشها عُثر بداخلها على 101 طربة لمخدر الحشيش " تزن 25.250 كجم "ورخصة تسيير السيارة بإسم  ع ص س  - بولاية والده ، المقيم منطقة برج العرب القديم  ، دائرة قسم شرطة برج العرب ، تنتهي فى 3/7/2018م "غير مُبلغ بسرقتها ".

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وتحرر المحضر رقم 98/6269/2018 جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

 

 

 


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