وفد لجنة الزراعة بالبرلمان يلتقى صيادين الغردقة لحل مشكلاتهم

وفد لجنة الزراعة بالبرلمان يلتقى صيادين الغردقة لحل مشكلاتهمالجمعة، 11 مايو 2018 03:57 م
جانب من اللقاء
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التقى أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعينى، صيادين مدينة الغردقة، اليوم الجمعة لحل مشكلاتهم، مع وقف الصيد واستخراج التصاريح وتجديد ترخيص المراكب، وذلك بحضور النائب أحمد الضوى، نائب مدينة الغردقة وغارب .
من جانبه قال النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الجميع يقف مع القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب فى سيناء، وإن صيادين البحر الأحمر لا يقلون وطنية عن أى شخص مصرى.
ووجه "الشعينى" رسالة للصيادين قال فيها: "جميع مشكلاتكم الأخرى سيتم حلها، من حيث تراخيص المراكب وصرف الإعانات بالتنسيق مع الثروة السمكية، بعد تحديد زيارة لممثلين من صيادين البحر الأحمر بالبرلمان خلال شهر رمضان لحل الأزمة بحضور مسئولين من وزارة الزراعة.
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