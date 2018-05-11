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وزير خارجية الإمارات يبحث مع وزيرين سنغافوريين سبل التعاون بين البلدين

الجمعة، 11 مايو 2018 03:06 م
وزير خارجية الإمارات يبحث مع وزيرين سنغافوريين سبل التعاون بين البلدين عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى
أ ش أ
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بحث عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، اليوم الجمعة، أوجه التعاون المشترك مع وزيرى التعليم أونج يى كونج، والشئون الداخلية والقانون كاسيفاسوانثان شانموقام السنغافوريين، جاء ذلك خلال لقاء آل نهيان مع الوزيرين بسنغافورة.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام"، أنه جرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها فى شتى المجالات خصوصا التعليمية والأكاديمية، وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع سنغافورة فى شتى المجالات ومنها المجال التعليمى خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسين هناك فى ظل المكانة الرائدة التى تحظى بها المنظومة التعليمية فى سنغافورة، وعلى عمق الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة وسعى قيادة البلدين إلى تعزيزها فى شتى المجالات ومنها المجالات التعليمية والأكاديمية.

من جانبه، أشاد وزير التعليم السنغافورى أونج يى كونج، بمستوى التعليم والنهضة الحضارية الكبيرة التى تشهدها دولة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة فى دفع التعاون المشترك بين البلدين فى القطاع التعليمى، كما أشاد وزير الشئون الداخلية والقانون السنغافورى، بدور دولة الإمارات ومبادراتها فى دعم جهود المجتمع الدولى لإحلال الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمى والدولى، مؤكدا أهمية الزيارة التى تعكس مدى متانة التعاون الشرطى والأمنى المشترك بين البلدين.


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