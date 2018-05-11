وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بدمياط والمنصورة الجديدة الأسبوع المقبل

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بدمياط والمنصورة الجديدة الأسبوع المقبلالجمعة، 11 مايو 2018 09:00 ص
مدينة المنصورة الجديدة
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قال المهندس محمد رجب رئيس مدينة دمياط الجديدة والقائم بعمل رئيس مدينة المنصورة الجديدة: إنه يجرى الاستعداد على قدم وساق لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح رجب فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الزيارة مقررة منتصف الأسبوع المقبل. وأشار رجب إلى أن وزير الإسكان سيتفقد المشروعات الجارى إنشائها بمدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة سواء مشروعات سكنية أو خدمية.
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