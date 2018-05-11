وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 37 شخصا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بغزة

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 37 شخصا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بغزةالجمعة، 11 مايو 2018 03:16 م
إصابات فى صفوف الفلسطينيين بغزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط عدد من المصابين فى مسيرة العودة الكبرى على طول الشريط الحدودى مع قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن 37 فلسطينيا أصيبوا بينهم 4 فى حالة خطرة فى المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على طول الشريط الحدودى لقطاع غزة.
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