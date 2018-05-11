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الجمعة، 11 مايو 2018 03:46 م
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وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 37 شخصا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بغزة

الجمعة، 11 مايو 2018 03:16 م
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 37 شخصا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بغزة إصابات فى صفوف الفلسطينيين بغزة
كتب أحمد جمعة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط عدد من المصابين فى مسيرة العودة الكبرى على طول الشريط الحدودى مع قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن 37 فلسطينيا أصيبوا بينهم 4 فى حالة خطرة فى المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على طول الشريط الحدودى لقطاع غزة.

 

 

 

 


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