"نيويوك تايمز" تكشف كيفية ضبط قادة داعش عند الحدود العراقية السورية

واشنطن أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، القبض على 5 قادة من تنظيم "داعش" الإرهابى بالعراق بعد عملية عسكرية "أمريكية - عراقية" مشتركة استمرت 3 شهور فى سوريا وتركيا.

وقال ترامب - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "إن أكثر 5 قادة مطلوبين فى داعش تم القبض عليهم".

وكان ريان ديلون المتحدث باسم عملية (العزم الصلب) قد صرح - فى وقت سابق اليوم - بأن القوات العراقية ألقت القبض على 5 قادة مهمين بداعش خلال عملية عسكرية، مضيفا: "أن الاعتقالات تعد ضربة مهمة لداعش وتظهر التنسيق بين القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة فى قتالهم ضد داعش"، مؤكدا أن عملية العزم الصلب ملتزمة بهزيمة دائمة لداعش وتحقيق ظروف الاستقرار.

يشار إلى أن عملية العزم الصلب.. هى الاسم العسكرى للتدخل العسكرى الأمريكى ضد تنظيم (داعش) الإرهابى فى العراق وسوريا، وانطلقت فى 21 أغسطس 2016.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - فى تقرير على موقعها الإلكترونى - أن القادة الخمسة هم: صدام الجميل ومحمد القدير وإسماعيل العيثاوى وعمر الكربولى وعصام الزاباوي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين القول: "إن القادة هم 4 عراقيين وسورى تم اعتقالهم خلال عملية عسكرية معقدة عبر الحدود أشرفت عليها القوات العراقية والأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن العملية العسكرية تعقبت مجموعة من قادة (داعش) المختبئين فى سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن نجاحها يعد انتصارا استخباراتيا للتحالف الدولى بقيادة أمريكا فى حربه ضد التنظيم الإرهابي، ويشير إلى العلاقة متنامية القوة بين واشنطن وبغداد.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين فى المخابرات العراقية، أن قادة داعش المعتقلين كانت مهامهم فى صفوف التنظيم الإرهابى بين إدارة معاقل التنظيم فى محافظة دير الزور بسوريا وإدارة الأمن الداخلى والكيان الإدارى المسئول عن الأحكام الدينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن وكالة المخابرات الخارجية العراقية نشرت بيانا تؤكد فيه على الاعتقالات لكنها لم تذكر أى تفاصيل عن دور أمريكا أو تركيا فى العملية.

وأوضح المسؤولان العراقيان - اللذان تحدثا للصحيفة شرط عدم ذكر أسمائهما- أن العملية المشتركة تعقبت عدة أهداف لشهور عديدة لكنها حققت أول إنجاز لها فى أول العام الجاري، وأن وحدة المخابرات العراقية المسؤولة عن المهمات السرية تتبعت رجلا عراقيا يدعى إسماعيل علوان العيثاوي، ومعروف باسم "أبو زيد العراقي"، من سوريا إلى مدينة (سكاريا) التركية التى تقع على بعد 100 ميل من إسطنبول.

وأشار المسؤولان إلى أن العيثاوى الذى يصفه العراقيون بأنه مساعد بارز لزعيم داعش أبوبكر البغدادي، مسؤول عن الفتاوى أو الأحكام الدينية، كما كان مسؤول عن المناهج التعليمية وعضو فى الكيان الذى يعين القادة الأمنيين والإداريين بمعاقل التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق.