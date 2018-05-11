ننشر صور قيادات "داعش" بعد اعتقال القوات العراقية لهم فى سوريا

ننشر صور قيادات "داعش" بعد اعتقال القوات العراقية لهم فى سورياالجمعة، 11 مايو 2018 01:59 م
قيادات داعش
إضافة تعليق
كشف مركز الإعلام الأمنى العراقى عن صور لمجموعة من قياديى تنظيم "داعش" الذىن تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية العراقية داخل الأراضى السورية فى عملية أمنية كبرى.
وكان مركز الإعلام الأمنى أعلن فى وقت سابق عن اعتقال 5 قيادات مهمة فى تنظيم "داعش" وقتل 40 آخرين فى عملية نوعية كبرى فى الأراضى السورية، لافتا إلى أن تلك القيادات شاركت فى "الاعتداء" على مدن الأنبار والموصل.
إحدى القيادات الداعشية
إحدى قيادات داعش
إحدى مقاتلى تنظيم داعش
قيادات داعش
قيادى داعشى
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟
فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة