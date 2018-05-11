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ننشر صور قيادات "داعش" بعد اعتقال القوات العراقية لهم فى سوريا

الجمعة، 11 مايو 2018 01:59 م
ننشر صور قيادات "داعش" بعد اعتقال القوات العراقية لهم فى سوريا قيادات داعش
كتب: محمد الأحمدى
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كشف مركز الإعلام الأمنى العراقى عن صور لمجموعة من قياديى تنظيم "داعش" الذىن تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية العراقية داخل الأراضى السورية فى عملية أمنية كبرى.

 وكان مركز الإعلام الأمنى أعلن فى وقت سابق عن اعتقال 5 قيادات مهمة فى تنظيم "داعش" وقتل 40 آخرين فى عملية نوعية كبرى فى الأراضى السورية، لافتا إلى أن تلك القيادات شاركت فى "الاعتداء" على مدن الأنبار والموصل.  

إحدى القيادات الداعشية
إحدى القيادات الداعشية

 

إحدى قيادات داعش
إحدى قيادات داعش

 

إحدى مقاتلى تنظيم داعش
إحدى مقاتلى تنظيم داعش

 

قيادات داعش
قيادات داعش

 

قيادى داعشى
قيادى داعشى

 


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