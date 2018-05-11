نقيب أطباء الشرقية: سنتقدم باستئناف على حكم طبيب العاشر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية كانت قد طلبت من مجلس النقابة العامة الدعوة لجمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة الموافق 11 من الشهر الجارى ولم يكتمل النصاب وتحولت الجمعية العمومية إلى اجتماع لمناقشة هموم ومشاكل الأطباء.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش مشكلة الطبيب محمد حسن عبد المنعم، والذى تم الحكم عليه بسنة حبس والعزل من وظيفته على خلفية تعطيل عمل وكيل النائب العام أثناء القيام بعمله بالعاشر من رمضان.

واتفق الحضور أنه لايجوز الطعن العلنى على نزاهة القضاء وأن الطعن على الاحكام القضائية يجب ان يكون من خلال الاجراءات القانونية التى أقرها القانون وأن النقابة ستقوم بعمل الاستئناف المقرر فى الحكم الصادر على زميلهم والمقرر يوم الاثنين المقبل أملين ان تستجيب محكمة الاستئناف وتصر حكمها بالبراءة.

وأوضح نقيب أطباء الشرقية أن الاجتماع طالب بلقاء عاجل مع السيد رئيس الجمهورية او من يفوضه لشرح كافة اوجه الضغوط التى يعانيها الاطباء اثناء تأدية عملهم وذلك لان جموع الاطباء مازالوا متأكدين من براءة زميلهم الدكتور محمد حسن عبد المنعم بما لديهم من دفوع واثباتات.