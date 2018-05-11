مقتل 38 حوثياً خلال مواجهات مع المقاومة التهامية فى محافظة الحديدة

مقتل 38 حوثياً خلال مواجهات مع المقاومة التهامية فى محافظة الحديدةالجمعة، 11 مايو 2018 10:06 ص
الحوثيين
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 38 مسلحاً من ميليشيات الحوثي خلال مواجهات مع المقاومة التهامية في محافظة الحديدة.
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