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مفوضية الانتخابات العراقية تقرر مد التصويت فى انتخابات الخارج 3 ساعات

الجمعة، 11 مايو 2018 03:02 م
مفوضية الانتخابات العراقية تقرر مد التصويت فى انتخابات الخارج 3 ساعات الانتخابات العراقية
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مد التصويت لمدة 3 ساعات لإتاحة الفرضة لأبناء الجالية العراقية المقيمين فى الخارج، للإدلاء بأصواتهم، فيما عدا مكتبى أستراليا ونيوزلندا.

وأكدت المفوضية فى بيان صحفى،اليوم الجمعة، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه من أجل اتاحة الفرصة للعراقيين المقيمين في الخارج، ونتيجة للإقبال الشديد فى المشاركة الفاعلة فى التصويت، فقد قرر مجلس المفوضين مد فترة التصويت فى الدول التى ما زال التصويت فيها مستمراً ولمدة ثلاث ساعات.

ويواصل أبناء الجالية العراقية فى الخارج التصويت لليوم الثانى على التوالى فى الانتخابات التشريعية لعام 2018، وذلك لانتخاب برلمان جديد يحدد هوية الحكومة المقبلة.

فيما دعا مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، أبناء الشعب إلى التعاون مع القوات الأمنية وبقية الجهات المعنية لإنجاح التصويت فى العملية الانتخابية التشريعية فى الداخل العراقى غدا.

وطالب البيان، جميع المرشحين، بالمساهمة فى تعضيد الجهد الأمنى فى إنجاح العملية الانتخابية، وإتمامها لكون العراق بلد الجميع، ويستحق بذل ما فى وسع الجميع للنهوض به، مشيرا إلى أن القوات الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية، لضمان وصول جميع الناخبين إلى مراكز الاقتراع بيسر وسهولة، وممارسة حقهم الديمقراطى، والاستمرار بحماية المراكز والمحطات الانتخابية، حتى بعد انتهاء فترة الاقتراع لإجراء عمليات العد والفرز.


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