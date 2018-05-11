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مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة شبين القناطر ويشدد على حسن معاملة المواطن

الجمعة، 11 مايو 2018 02:57 م
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة شبين القناطر ويشدد على حسن معاملة المواطن جانب من جولة مدير الأمن
القليوبية – نيفين طه
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فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، مركز شرطة شبين القناطر بالمرور على المركز، وتفقد العمل فيه، ومتابعة سير الإجرءات الأمنية المختلفة بالمركز.

 

والتقى مدير الأمن بالملازم عمرو محمد شكرى الضابط بالمركز، وعدد من الضباط والأفراد، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وسرعة إنجاز أعمالهم، وتطبيق القانون، ومواجهة الخارجين عنه بكل حزم وقوة، وتأكد مدير الأمن من جاهزية القوات بالقسم، لمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون.

 

 

 


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