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محافظ سوهاج: توريد 77170 طنا من القمح للشون والصوامع

الجمعة، 11 مايو 2018 12:00 ص
محافظ سوهاج: توريد 77170 طنا من القمح للشون والصوامع محصول القمح
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين بلغت 77170 طنا و758 كيلوجراما، إلى الصوامع والشون التابعة، لشركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعى المصرى.

وأكد المحافظ فى بيان له، على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وأوضح "عبد المنعم"، أن هناك تنسيقا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، وهناك لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لدرجة نقاوته، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2018

وأضاف أنه تم التشديد على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.


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