محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على السلع والمواد الغذائية واللحوم السودانية

سوهاج عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على السلع والمواد الغذائية وخاصة اللحوم السودانية والمجمدة والتى تباع للمواطنين باسعار مخفضة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان واستعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم .

وأكد المحافظ فى بيان على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بالتعاون مع التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين، والتأكد من جودة اللحوم والمجمدات والمنتجات الغذائية المعروضة والالتزام بالاسعار المخفضة وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل المجازر وأعمال الذبح والالتزام بالاشتراطات المقررة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ابو ضيف مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة انه بناء على تعليمات المحافظ بمتابعة اللحوم السودانية المبردة والتى يتم عرضها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها بالمحافظة.

وأضاف أبوضيف، تم التنسيق مع مديرية التموين وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حيث تم الكشف على 13 عجل من اللحوم السودانية المبردة وتبين انها صالحة للاستهلاك الآدمية ومحفوظة فى درجات التبريد المناسبة، وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية للمجازر واللحوم البلدية وخاصة اللحوم السودانية.