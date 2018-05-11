video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على السلع والمواد الغذائية واللحوم السودانية

الجمعة، 11 مايو 2018 08:32 م
محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على السلع والمواد الغذائية واللحوم السودانية لحوم - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على السلع والمواد الغذائية وخاصة اللحوم السودانية والمجمدة والتى تباع للمواطنين باسعار مخفضة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان واستعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم .

وأكد المحافظ فى بيان على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بالتعاون مع التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين، والتأكد من جودة اللحوم والمجمدات والمنتجات الغذائية المعروضة والالتزام بالاسعار المخفضة وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل المجازر وأعمال الذبح والالتزام بالاشتراطات المقررة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ابو ضيف مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة انه بناء على تعليمات المحافظ بمتابعة اللحوم السودانية المبردة والتى يتم عرضها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها بالمحافظة.

وأضاف أبوضيف، تم التنسيق مع مديرية التموين وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حيث تم الكشف على 13 عجل من اللحوم السودانية المبردة وتبين انها صالحة للاستهلاك الآدمية ومحفوظة فى درجات التبريد المناسبة، وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية للمجازر واللحوم البلدية وخاصة اللحوم السودانية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: توريد 77170 طنا من القمح للشون والصوامع

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

لحوم

المجازر




لا تفوتك
أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة