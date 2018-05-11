قوات الشرعية اليمنية تبدأ عملية تحرير محافظة الحديدة من المليشيات الحوثية

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بدأت قوات الشرعية اليمنية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، اليوم الجمعة، فى شن هجوم موسع على الميليشات الحوثية فى مديريتى الجراحى وزبيد بمحافظة الحديدة، غربى اليمن.

وأشارت مصادر فى الجيش اليمنى - وفقا لما أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إلى أن العملية الموسعة تأتى من أجل تحرير محافظة الحديدة من الميليشات الحوثية، مؤكدة أن المقاومة اليمنية نجحت فى السيطرة على منطقة (كهبوب) بمحافظة لحج.

ونجحت قوات الشرعية اليمنية فى السيطرة - أمس - على منطقة (البرح) غرب محافظة تعز، آخر قلاع الميليشيات فى الساحل الغربي، وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثى فى جبهات عدة بمديريات مختلفة.