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الجمعة، 11 مايو 2018 03:45 م
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فيديو نادر للشيخ زايد يداعب نجله بثمرة البرتقال بحضور ملك البحرين

الجمعة، 11 مايو 2018 03:15 م
فيديو نادر للشيخ زايد يداعب نجله بثمرة البرتقال بحضور ملك البحرين الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو نادر للشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات الراحل، خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية لميلاده.

ويظهر من خلال الفيديو، الشيخ زايد وهو يداعب ابنه الشيخ محمد بن زايد خلال فترة طفولته، حيث قذفه بثمرة برتقال على رأسه أثناء تواجده خارج السيارة، بحضور الملك البحرينى الشيخ حمد بن عيسى، الذى كان شاهدا على هذه الواقعة الطريفة.

 

 

 


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