فيديو نادر للشيخ زايد يداعب نجله بثمرة البرتقال بحضور ملك البحرين

فيديو نادر للشيخ زايد يداعب نجله بثمرة البرتقال بحضور ملك البحرينالجمعة، 11 مايو 2018 03:15 م
الشيخ محمد بن زايد
إضافة تعليق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو نادر للشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات الراحل، خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية لميلاده.
ويظهر من خلال الفيديو، الشيخ زايد وهو يداعب ابنه الشيخ محمد بن زايد خلال فترة طفولته، حيث قذفه بثمرة برتقال على رأسه أثناء تواجده خارج السيارة، بحضور الملك البحرينى الشيخ حمد بن عيسى، الذى كان شاهدا على هذه الواقعة الطريفة.
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟
فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة