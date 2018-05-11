فتح كمين "بالوظة" على طريق العريش الدولى من الجانبين

فتح كمين "بالوظة" على طريق العريش الدولى من الجانبينالجمعة، 11 مايو 2018 10:29 م
كمين - أرشيفية
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فى بيان رسمى له الليلة، عن فتح كمين "بالوظة" الواقع على طريق القنطرة شرق العريش الدولى بمدخل المحافظة الغربى من الجانبين، بعد إغلاقة قبل 3 أشهر لدواع أمنية.
وجاء ببيان مجلس مدينة بئر العبد: "على جميع السائقين والمستخدمين لطريق القنطرة-العريش المرور من على كمين بالوظة، حيث تم فتحه اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو فى الاتجاهين وبموجب الإجراءات العادية".
ونبه البيان بعدم اتباع أى طرق التفافية أخرى، وحذر المجلس فى بيانه المخالفين لذلك بأن من يضبط على أى طريق التفافى سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وكانت السلطات المختصة قد أغلقت كمين "بالوظة" الواقع غربى شمال سيناء، على الحدود مع محافظة الإسماعيلية بعد بدء عملية المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لدواع أمنية.
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