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الجمعة، 11 مايو 2018 03:46 م
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غلق مصنعين بدون ترخيص فى حملة تموينية بالقليوبية

الجمعة، 11 مايو 2018 02:36 م
غلق مصنعين بدون ترخيص فى حملة تموينية بالقليوبية اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبيه
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على المصانع غير المرخصة ، أسفرت عن غلق مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية.

 

ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات التموينية ، والتى أسفرت عن ضبط ماجد م 57 عاما صاحب مصنع طحينة بالخانكة بدون ترخيص وتم ضبط أدوات الصناعة.

 

كما تم ضبط حسام ح 36 عام صاحب مصنع بلاستيك ، وذلك لإدارته المصنع ، مخالفا للقانون وبدون ترخيص.

 

وتحرر محضر للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.


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