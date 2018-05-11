غلق مصنعين بدون ترخيص فى حملة تموينية بالقليوبية

غلق مصنعين بدون ترخيص فى حملة تموينية بالقليوبيةالجمعة، 11 مايو 2018 02:36 م
اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبيه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على المصانع غير المرخصة ، أسفرت عن غلق مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية.
ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات التموينية ، والتى أسفرت عن ضبط ماجد م 57 عاما صاحب مصنع طحينة بالخانكة بدون ترخيص وتم ضبط أدوات الصناعة.
كما تم ضبط حسام ح 36 عام صاحب مصنع بلاستيك ، وذلك لإدارته المصنع ، مخالفا للقانون وبدون ترخيص.
وتحرر محضر للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.
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