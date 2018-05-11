غلق مصنعين بدون ترخيص فى حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة على المصانع غير المرخصة ، أسفرت عن غلق مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية.

ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات التموينية ، والتى أسفرت عن ضبط ماجد م 57 عاما صاحب مصنع طحينة بالخانكة بدون ترخيص وتم ضبط أدوات الصناعة.

كما تم ضبط حسام ح 36 عام صاحب مصنع بلاستيك ، وذلك لإدارته المصنع ، مخالفا للقانون وبدون ترخيص.

وتحرر محضر للمخالفين وتولت النيابة التحقيق.