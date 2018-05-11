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الجمعة، 11 مايو 2018 10:03 م
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غدًا.. توزيع 100 طن لحوم ومساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

الجمعة، 11 مايو 2018 09:51 م
غدًا.. توزيع 100 طن لحوم ومساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية بحضور المحافظ اللواء السيد نصر، وقيادات صندوق تحيا مصر، لتوزيع 100 طن لحوم ومساعدات أخرى على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، غدًا السبت، وتتضمن الاحتفالية تكريم عدد من النماذج الشابة فى المحافظة، والتى نجحت فى إدارة مشروعاتها بدعم من الصندوق، كما سيتم تسليم شهادات الشفاء النهائى لمرضى "فيروس سى"، الذين تم علاجهم، فضلاً عن توزيع مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجاً فى المحافظة.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفالية تأتى ضمن استعراض الصندوق لأنشطته ومشروعاته، واستعراض نتائج كل مشروع من أجل أن يتعرف المصريون على نتائج مساهماتهم ودعمهم المستمر للصندوق، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول بالمشروعات التنموية إلى الفئات الأكثر فقرا واحتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.


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