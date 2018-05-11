ضبط 3 أشخاص بحيازتهم أسلحة نارية و4 متهمين بالتحرش فى حملة أمنية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

نفذت مديرية أمن دمياط حملة موسعة لتحقيق الانضباط بالشارع وضبط الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 متهمين بحيازتهم أسلحة نارية، و4 متهمين بتهمة التحرش.

ففى مجال ضبط الأسلحة الناريـة غير المرخصة تم ضبط "رمضان ال" 27 سنة عاطل مقيم بالسنانية دائرة قسم ثان دمياط السابق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح نارى – شروع فى سرقة – سلاح أبيض"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 مم قصير، وعدد طلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3823 جنايات قسم ثان دمياط لسنة 2018م .

كما تم ضبط "محمد ال" 30 سنة عاطل مقيم بالعطوى دائرة مركز فارسكور وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39/77 جنايات ا د ط مركز شرطة فارسكور لسنة 2018م .

وضبط "مصعب ط" 24 سنة عاطل ومقيم بالسرو - دائرة قسم السرو وبحوزته 120 جرام هيروين ومبلغ مالى (300) جنيه وتليفون محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 259 جنايات قسم السرو لسنة 2018.

كما أسفرت جهود الحملة عن فحص 31 مسجل شقى خطر، وكذلك فحص 55 شقة بدون مخالف، وفى مجال ضبط قضايا الآداب العامــة تم ضبط 4 قضايا آداب عامة "تعرض لأنثى بالطريق العام".