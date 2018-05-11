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الجمعة، 11 مايو 2018 11:36 م
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ضبط هارب من سجن الفيوم العمومى فى أحداث ثورة 25 يناير بالغربية

الجمعة، 11 مايو 2018 11:10 م
ضبط هارب من سجن الفيوم العمومى فى أحداث ثورة 25 يناير بالغربية المتهم
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل سبق اتهام فى 4 قضايا هارب من سجن الفيوم العمومى لتنفيذ حكم بالحبس سنتين فى قضية سرقة وسائل نقل إبان ثورة 25 يناير.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم وائل محمد منصور 39 سنة عاطل مقيم شارع المدينة المنورة عين شمس الشرقية-القاهرة، سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وسرقة مسكن وسرقة وسائل نقل، آخرها القضية رقم 15284/2010 جنح قسم السلام – القاهرة (سرقة وسائل نقل)، والذى كان يقضى فترة عقوبة لمدة سنتين بسجن الفيوم العمومى، وهروبه إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، وبالكشف عن المتهم بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، تبين أن زوجته "حنان ر ال" 38 سنة ربة منزل قامت باستصدار رقم قومى من مركز السنطة على محل إقامة بقرية تطاى مركز السنطة بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.


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