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صور.. مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور الجرحى فى مستشفى الشفاء بغزة

الجمعة، 11 مايو 2018 06:55 م
صور.. مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور الجرحى فى مستشفى الشفاء بغزة مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة يزور مستشفى الشفاء
كتب: أحمد جمعة
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أثنى مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر فى غزة جيلان ديفورن على قدرة الطواقم الطبية الفلسطينية بمستشفى الشفاء بغزة على التعامل مع الإصابات الحرجة، التى تصل لغرفة الطوارئ فى أكبر مستشفيات القطاع، والتى تعد تحديا كبيرا لأى مستشفى بالعالم.

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ونوه جيلان أثناء زيارته لمستشفى الشفاء فى غزة إلى أنه يجب عدم تجاهل واقع المنظومة الصحية فى غزة، التى كانت قبل بداية الأحداث على طول الشريط الحدودى، تعانى من نقص فى الأدوية والمستهلكات الطبية، وانقطاع الرواتب، ومشاكل الكهرباء.

وفى حديثه مع الطاقم الطبى، جدد جيلان ديفورن التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف إلى جانبهم فى هذا الوقت العصيب، بإرسال فرق طبية لمد يد العون لهم والتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة المساعدة على الحركة.

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هذا وقد تبرعت اللجنة الدولية بالأمس بأدوية ومستلزمات طبية وجراحية تكفى لعلاج 900 جريح ومثبتات خارجية تكفى 28 مصابا، وعلى مدار الأسابيع الثمانية الماضية بقيت اللجنة الدولية على تواصل دائم مع مقدمى الرعاية الطبية للجرحى.


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