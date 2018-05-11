صور.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة تطوير مسجد السلطان الفرغل

أسيوط - محمود عجمى

وجه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير وترميم مسجد السلطان الفرغل بمدينة أبوتيح لأول مرة فى تاريخه منذ إنشاء المسجد والذى يعد قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأعمال تطوير المسجد يرافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدى رئيس المركز وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ودفع العمل والأداء بها والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وقال المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، إن أعمال التطوير تصل تكلفتها إلى 2 مليون جنيه وتتم بدعم من المحافظة وبعض المؤسسات الخيرية وذلك فى إطار خطة المحافظة والدعم الذى توليه للأماكن الدينية والاثرية بالمحافظة والتى لها قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى المواطنين وتعد أماكن جذب للسياح والمواطنين.

وأضاف، أنه يتابع بنفسه أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمسجد والتى تشمل توسعة المسجد من الداخل مع الحفاظ على المنشأة التاريخية وتطوير وترميم للمبانى بالكامل فضلاً عن أعمال الدهانات وإنشاء مصلى للسيدات بمكان للوضوء منفصل وصيانة دورات المياه وتجديدها بالكامل وتركيب أجهزة تكييف ونجف جديد على أحدث طراز وكذلك تجديد الحوائط بالرخام وفرش المسجد بالكامل بمساحة 804 متر سجاد وتطوير لمكتبة المسجد التى كانت غير مستغلة وتكسوها الأتربة فضلا عن تزويدها ببعض الكتب فى جميع مناهل المعرفة ليصبح المسجد منارة للزائرين من مختلف محافظات الجمهورية بإعتباره من المساجد الاثرية ذات القمية التاريخية والدينية الكبيرة وتقام به الاحتفالات السنوية فى ذكرى مولد السلطان الفرغل.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى أنه جارى إنشاء قاعة للمناسبات مجاورة للمسجد ليستفيد منها أهالى المركز ولتكون موردًا ماليا للمسجد يتم الصرف منها على أعمال الصيانة والنظافة لافتا أنه جارى تشكيل مجلس إدارة للمسجد وسيتم الاعلان عنه خلال أيام.

وأشار إلى أنه تم إخلاء ساحة المسجد الخارجية من الأكشاك والفتارين والاشغالات الموجودة بساحة المسجد والتى كان من غير المقبول وجودها فى هذا المكان لافتا أنه سيتم تجديد الساحة وترميم البلاط الخارجى كما سيتم عمل مظلات جديدة للساحة الخارجية على غرار المظلات الموجودة بمسجد الحسين.























