صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسجد المجاهدين الأثرى

أسيوط - محمود عجمى

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمسجد المجاهدين الأثرى ضمن خطة المحافظة للنهوض بالأماكن الدينية والأثرية والذى يجرى تطويره بدعم من المحافظة وبعض الجهود الذاتية.

رافقه خلال الجولة العديد من القيادات التنفيذية وعبد الرؤوف النمر نائب رئيس حى غرب والقائم بأعمال رئيس الحى والعديد من نواب ومساعدى رئيس الحى ومسئولى المتابعة الميدانية.

وأوضح المحافظ فى بيان أن مسجد المجاهدين بحى غرب يعد من أقدم المساجد الأثرية بمدينة أسيوط ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى العصر العثمانى عام 1120هـ - 1807م والمشار إليه بالنص التأسيسى الذى يعلو المدخل الرئيسى بالواجهة الشرقية للمسجد وله مدخلان أحدهما بالواجهة الشرقية وهى الرئيسية ومدخل آخر بالناحية الجنوبية وهو من المساجد المعلقة المقامة على ربوة عالية.

و تفقد المهندس ياسر الدسوقى، المسجد من الداخل ووجه بالإسراع فى أعمال التطوير والترميم لافتا أن أعمال التطوير تشمل ترميم مأذنة المسجد والتى تعد من أكبر المأذن فى أسيوط وتجديد الأرضيات والكهرباء ودورات المياه وترميم حوائط وأعمدة المسجد وترميم المنبر مع الاحتفاظ بالمحراب "القبلة" كما هى لأثريتها كما سيتم تركيب تكييفات للمسجد ونجف جديد وفرش جديد بمساحة 304 مر مربع وتجديد البوابة الخارجية لتكون على الطراز الاسلامى لافتا إلى أن أعمال التطوير راعت الحفاظ على المنشأة وأثرية المكان وذلك بالتنسيق مع وزارة الأثار.

يذكر أن مسجد المجاهدين الأثرى بمدينة أسيوط يعد من أقدم المساجد بالمدينة ويرجع تاريخه إلى العصر العثمانى وقد بناه محمد بك أمير اللواء السلطانى عام 1120هـ - 1807م ويتكون من مدخل ضخم يعلوه عقد ثلاثى الفصوص واجهته من الطوب الأسود وبه بئر ماء ويحيط بحوائط المسجد زخارف خشبية منقوش عليها نهج البردة ومئذنته من المآذن الشاهقة الارتفاع فى صعيد مصر والمسجد يعد من المساجد المعلقة.



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري



تفقد تطوير مسجد المجاهدين الأثري