صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمنطقة غرب البلد

أسيوط - محمود عجمى

أجرى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط جولة تفقدية لعدد من المناطق والشوارع بحى غرب مدينة أسيوط لمتابعة حالة النظافة العامة وسير العمل فى خطة تحسين حالة الطرق وتمهيد الشوارع وإصلاحها واستكمال عمليات الرصف وكذلك رفع الاشغالات.

رافقه خلال الجولة العديد من القيادات التنفيذية وعبد الرؤوف النمر نائب رئيس حى غرب والقائم بأعمال رئيس الحى والعديد من نواب ومساعدى الحى ومسئولى المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارى تنفيذها بمنطقة المجاهدين بشارع مدرسة أم المؤمنين للتأكد من تنفيذ التكليفات وخطة الرصف الموضوعة مسبقًا للمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال رصف باقى شوارع الحى طبقا للخطة الزمنية والمواعيد المحددة بالتنسيق مع مسئولى الرصف والمتابعة الميدانية.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى فى بيان أن المحافظة تولى قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية طبقًا لخطة موضوعة مسبقًا منوهًا أن أعمال الرصف التى تتم بالمدن والمراكز على مستوى المحافظة غير مسبوقة حيث تم خلال خطة عام 2017/2018 رصف ما يقرب من 23.5 كم طرق وشوارع فى المراكز والمدن بتكلفة تصل إلى 31 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن حى غرب مدينة أسيوط تم وضع خطة للرصف به بتكلفة 6 مليون جنيه تم الانتهاء من جزء كبير منها وجارى استكمال باقى الخطة لافتاً إلى تدعيم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وتزويده بمعدات حديثة تصل تكلفتها إلى 20 مليون جنيه لسرعة تنفيذ جميع الأعمال والمهام التى يقوم بها حتى يتسنى للمشروع تنفيذ جميع أعماله فى رصف الطرق العامة والشوارع الرئيسية والميادين بالمدن والقرى بالإضافة إلى رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية فى مواعيدها المقررة وبالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح عبد الرؤوف النمر نائب رئيس حى غرب مدينة أسيوط والقائم بأعمال رئيس الحى أن أعمال الرصف مستمرة بمنطقة غرب البلد طبقًا لخطة الرصف حيث يجرى رصف منطقة مدرسة أم المؤمنين بتفرعاتها وتم فرش تربة زلطية بشوارع درب ضيف وشارع مكرم المتفرع من شارع الشهيد محمد كامل وشارع المصرى وجارى رصفهم بتكلفة مليون و250 ألف جنيه كما تم رصف عدة شوارع بنطاق الحى ومنها شارع عبد الحليم موسى بالأربعين وشارع البوستة ومنطقة أبو سعدة بتفرعاتها بمنطقة غرب البلد وشارع المطرانية بتفرعاتها وشارع درب النهضة حتى المحكمة القديمة بتكلفة تصل إلى 4 مليون و750 ألف جنيه.