صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة وجمع المخلفات بشوارع وسط المدينة

صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة وجمع المخلفات بشوارع وسط المدينةالجمعة، 11 مايو 2018 01:06 م
العمال خلال رفع المخلفات والقمامة
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تابعت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل ، حملة نظافة بمنطقة وسط المدينة ، بشارع طريق القباش القبلى وتفرعاتة ، وشارع توت عنخ أمون والمنطقة المحيطة وصولاً إلى شارع صلاح سالم ، وذلك بمشاركة قطاع وسط والعمال والمعدات ، حيث قاموا بكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ، وجمع مخلفات القمامة والأتربة من الشوارع سالفة الذكر .
وأكدت " ثابت "، على مواصلة العمل التنموي والحضاري بالمدينة، وضرورة الاهتمام بحملات النظافة واستكمال أعمال النظافة من خلال معدات مجلس مدينة الأقصر ، تحت إشراف العميد أيمن الشريف ، رئيس مدينة الأقصر ، بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، كما ناشدت المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لذلك، والحفاظ على نظافة المدينة.
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة
العمال خلال رفع المخلفات والقمامة من شوارع وسط المدينة
مجلس المدينة يناشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها
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