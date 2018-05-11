صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة وجمع المخلفات بشوارع وسط المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

تابعت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل ، حملة نظافة بمنطقة وسط المدينة ، بشارع طريق القباش القبلى وتفرعاتة ، وشارع توت عنخ أمون والمنطقة المحيطة وصولاً إلى شارع صلاح سالم ، وذلك بمشاركة قطاع وسط والعمال والمعدات ، حيث قاموا بكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ، وجمع مخلفات القمامة والأتربة من الشوارع سالفة الذكر .

وأكدت " ثابت "، على مواصلة العمل التنموي والحضاري بالمدينة، وضرورة الاهتمام بحملات النظافة واستكمال أعمال النظافة من خلال معدات مجلس مدينة الأقصر ، تحت إشراف العميد أيمن الشريف ، رئيس مدينة الأقصر ، بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، كما ناشدت المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لذلك، والحفاظ على نظافة المدينة.