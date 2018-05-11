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صور.. سكرتير عام المنيا يفتتح معرض "أهلا رمضان" على كورنيش النيل

الجمعة، 11 مايو 2018 11:56 ص
صور.. سكرتير عام المنيا يفتتح معرض "أهلا رمضان" على كورنيش النيل افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا
فريق المحافظات
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افتتح محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا نائبا عن عصام البديوي محافظ الإقليم،معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية،والمقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا،ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا،والمهندس هشام مهنى رئيس الغرفة التجارية والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء البرلمان بالمحافظة.

شهد المعرض إقبالا كثيفاً من المواطنين،الذين توافدوا إلى المعرض رغم إرتفاع درجات الحرارة،مشيدين بالمعرض،مطالبين بتنظيم مثل هذا المعارض فى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف،وكيل وزارة التموين بالمنيا فى بيان له،أن معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية، والاستهلاكية يوفر كل ما يحتاج إليه البيت المصري، من سلع غذائية واستهلاكية بمشاركة عدد كبير من الشركات، والمصانع التي تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية تصل إلى تخفيض 20 % مقارنة بالسوق المحلى.

وأشار إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والعطارة والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والفول، وغيرها من السلع التى تباع بأسعار تنافسية وفى متناول الأسر.

افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (1)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا 
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (2)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا 
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (3)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (4)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا 
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (5)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا 
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (6)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا 
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا (7)
افتتاح معرض اهلا رمضان بالمنيا

 


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