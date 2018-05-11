صور.. توافر منتجات معرض "أهلا رمضان" بالغردقة بأسعار أقل 25 % عن الأسواق

البحر الأحمر - عماد عرفة

ازدحام كبير تشهده أسواق أهلا رمضان بمدينة الغردقة والمدن الأخرى، والذى تم تحديدها أمام مقرات الشركة المصرية، التابعة لوزارة التموين، استعدادا لشهر رمضان الكريم بشراء متطلبات الشهر .

محافظة البحر الأحمر بتوجيهات من اللواء أحمد عبد الله، استعدت مبكرا لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأقل من 25% من الأسواق الخارجية داخل معارض أهلًا رمضان وتوفير جميع المنتجات .

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الهدف من فتح معارض أهلًا رمضان هو تخفيف العبء على المواطنين، والقضاء على ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مؤكدا أن هناك مراقبة مستمرة لتلك الأسواق بالالتزام بالأسعار المخفضة للسلع والمواد الغذائية.

كما أكد المحافظ أن الأسعار داخل معرض أهلًا رمضان بشارع النصر بالغردقة تقل بنسبة 25% عن المحلات التجارية الأخرى، مضيفاً أن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم.

من جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أنه تم فتح معرض "أهلا رمضان" بطريق النصر بالغردقة، وكذلك شوادر لبيع منتجات رمضان بأسعار أقل من الأسواق بنسبة 25 % أمام جميع مقرات الشركة المصرية بالمدن المختلفة .

وأضاف إسماعيل لـ" اليوم السابع"، أن هناك دوريات كبيرة وتنسيق مع مديرية الزراعة والطب البيطرى لدفع باللحوم والدواجن وبيعها بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان وداخل تلك المنافذ .

وأوضح مدير التموين، أنه سبق وقد ألتقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بأصحاب السلاسل التجارية للمشاركة فى معرض محاربة الغلاء المقام بشارع النصر، وتم التوجيه للشركة المصرية لتجارة الجملة بإقامة شادر لبيع مستلزمات رمضان أمام الفروع المنتشرة بالمدن .

من ناحية أخرى قال الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن المحافظة وفرت لحومًا سودانية طازجة بسعر 75 جنيهًا للكيلو "ذبح اليوم" لبيعها بمنافذ وزارة الزراعة للمواطنين .

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أن اللحوم تم طرحها في منافذ البيع المخصصة بمدن المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، من خلال تكثيف الحملات اليومية على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المختصة بالمحافظة، للرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة منتجات اللحوم والأسماك بالمعارض التي تنظمها المحافظة، والمحلات التجارية استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات، مشيرًا إلى وقف إجازات الأطباء البيطريين لتكثيف الرقابة على الأسواق.

من جانبه قال المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، أنه تم تخصيص 5 منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة بالغردقة، وتلك المنافذ تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء التمور التى تم طرحها بمعرفة الوزارة، حيث تم طرحها بأسعار مخصصة .

وأضاف المهندس فوزى الحضرى، أن التمور التى تم طرحها داخل منافذ البيع بالبحر الأحمر معلبة ومن إنتاج الجمعية التعاونية التابعة بالوادى الجديد، والتابعة لوزارة الزراعة .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن أسعار التمور المعروضة، هى 25 جنيها للعلبة وزن الكيلو الواحد و45 جنيها للعلبة وزن 2 كيلو و65 جنيها للعلبة وزن 3 كيلو، مؤكدا أن أكثر إقبال على العلب ذات الوزن 2 كيلو و3 كيلو.

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه يوميا يتم طرح أكثر من 3 أطنان تمور بمنافذ مدينة الغردقة، مؤكدا على نفاذها يوميا، موضحا أن الإقبال على التمور الأكثر من حيث المنتجات المطروحة.

وكشف الحضرى أن المديرية تطرح يوميا لحوم ذبح اليوم عجول سودانية سعر الكيلة الواحد 75 جنيها، مؤكدا أن اللحوم أيضا عليها إقبال كبير من قبل المواطنين بعد التمور .

وتابع: أنه يتم ذبح العحول يوميا بعد إشراف الطب البيطرى عليها وعرضها بمنافذ المديرية بمدينة الغردقة والمدن الأخرى، مؤكدًا أن اللحوم التى يتم عرضها لا تختلف كثيرا عن اللحوم البلدية .



معرض أهلا رمضان بالغردقة



منتجات أقل من الأسواق بـ25%



محاربة الغلاء فى رمضان بالبحر الأحمر



لحوم سودانى ب 75 جنيها



منفذ أهلا رمضان بالغردقة