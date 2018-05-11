صور.. اضبط مخالفة.. حمام سباحة نادى بسيون الرياضى مغلق على الورق

الغربية - أحمد زيادة

يعانى قطاع الشباب والرياضة بالغربية من واقعة خطيرة نضعها أمام من يهمه الأمر من الجهات الرقابية، حيث صدر القرار رقم 904 لسنة 2017 من رئاسة مركز ومدينة بسيون بتاريخ 22-11-2017م بغلق حمام سباحة نادى اتحاد بسيون الرياضى، وذلك بناء على نتائج عينات تحاليل المياه الصادرة من المعامل المركزية بالغربية، التى جاءت "غير مطابقة" للمعايير القياسية، ما يشكل خطرا على المترددين على الحمام ،لكن المفاجأة أن حمام السباحة مازال مفتوحا أمام الشباب وطلبة المدارس ولم يغلق وكأن القرار حبر على ورق .

وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لا يملك اتخاذ قرار غلق لحمام سباحة لأن المسئول عنه رئيس مجلس إدارة النادى، وأضاف أنه سيرسل لمجلس الإدارة مكاتبات بضرورة الإلتزام بالمواصفات القياسية، وإذا لم يلتزم فإنه سيقوم بحل مجلس إدارة النادى، لأنه لن يسمح بأى تجاوزات.

وأضاف إسماعيل أنه لم يرد لمديرية الشباب والرياضة بالغربية أى مكاتبات من مجلس المدينة أو الصحة بهذا الشأن .

ومن جانبه قال فتحى الحشاش مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، إنه تم تشكيل لجنة مكبرة برئاسة د.أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة للتوجه لنادى إتحاد بسيون لحل هذه المشكلة .

ومن جهته أكد الدكتور أحمد مختار رئيس مركز ومدينة بسيون أنه قام بإصدار قرار إدارى بإغلاق حمام سباحة نادى اتحاد بسيون منذ ستة أشهر بناء على نتيجة العينات التى تم فحصها من قبل معامل الصحة والتى أثبتت عدم مطابقتها، وأنه خاطب جميع الجهات المعنية بالأمر وسيقوم بناء على تصريح لليوم السابع بمخاطبتهم ثانية لسرعة اتخاذ قرار حازم وسريع حرصا على المترددين على النادى.



















