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الجمعة، 11 مايو 2018 11:35 م
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رئيس مدينة كفر الزيات يقرر إزالة 47 كشك بدون ترخيص لتعديها على حرم الطريق

الجمعة، 11 مايو 2018 10:51 م
رئيس مدينة كفر الزيات يقرر إزالة 47 كشك بدون ترخيص لتعديها على حرم الطريق إزالة أكشاك - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قرارا بإزالة 47 كشك بنطاق المدينة، منها 21 قرار إزالة كشك بدون ترخيص، و26 قرار إزالة تعديات الأكشاك على حرم الطريق.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة لإزالة التعديات، وسيتم تفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى الفترة المقبلة، وذلك للحد من الإشغالات فى الشارع.


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