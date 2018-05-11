رئيس مدينة كفر الزيات يقرر إزالة 47 كشك بدون ترخيص لتعديها على حرم الطريق

الغربية – عادل ضرة

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قرارا بإزالة 47 كشك بنطاق المدينة، منها 21 قرار إزالة كشك بدون ترخيص، و26 قرار إزالة تعديات الأكشاك على حرم الطريق.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة لإزالة التعديات، وسيتم تفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى الفترة المقبلة، وذلك للحد من الإشغالات فى الشارع.