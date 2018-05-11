رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لكأس العالم 2026: قادرون على استضافة المونديال

رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لكأس العالم 2026: قادرون على استضافة المونديالالجمعة، 11 مايو 2018 10:41 م
رئيس لجنة ملف ترشح المغرب حفيظ العلمى
إضافة تعليق
قال حفيظ العلمى، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمى، وهو فى الوقت ذاته رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، خلال انعقاد مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018" الدولى لتكنولوجيا المعلومات، إن ملف المغرب المقدم لاستضافة كأس العالم (مونديال 2026) ممتاز، ويحظى بتقدير دولى وعالمى، وبالأمس انعقد مؤتمر صحفى حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزى لقجع، وأكد خلاله أن المغرب قادر على تنظيم كأس عالم مبهر فى 2026 بكل اقتدار ونجاح، خصوصاً أنه يمتلك حزمة من الإمكانيات التى تؤهلة لذلك، جاء ذلك خلال فى مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018" الدولى لتكنولوجيا المعلومات.
إضافة تعليق
تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار
فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة