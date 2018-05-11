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رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لكأس العالم 2026: قادرون على استضافة المونديال

الجمعة، 11 مايو 2018 10:41 م
رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لكأس العالم 2026: قادرون على استضافة المونديال رئيس لجنة ملف ترشح المغرب حفيظ العلمى
المغرب هانى الحوتى
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قال حفيظ العلمى، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمى، وهو فى الوقت ذاته رئيس لجنة ملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، خلال انعقاد مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018" الدولى لتكنولوجيا المعلومات، إن ملف المغرب المقدم لاستضافة كأس العالم (مونديال 2026) ممتاز، ويحظى بتقدير دولى وعالمى، وبالأمس انعقد مؤتمر صحفى حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزى لقجع، وأكد خلاله أن المغرب قادر على تنظيم كأس عالم مبهر فى 2026 بكل اقتدار ونجاح، خصوصاً أنه يمتلك حزمة من الإمكانيات التى تؤهلة لذلك، جاء ذلك خلال فى مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018" الدولى لتكنولوجيا المعلومات.


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