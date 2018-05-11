حملة لإزالة التعديات عن أراضى مركز شباب ومستشفى حميات قفط

قنا - هند المغربى

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى المخصصة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية، والأراضى أملاك الدولة، بقريتى الكلاحين والقلعة بمركز ومدينة قفط، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ومديرية الأمن.

وأوضح محافظ قنا أن الحملة نجحت فى إزالة تعديات عدد من المواطنين على الأراضى المخصصة، لإنشاء مركز شباب القلعة بنجع أبو الحسن، والبالغ مساحته 11 ألفا و700 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 9 أفدنة مخصصة لإنشاء مستشفى حميات قفط بقرية الكلاحين، وإزالة 6 آلاف متر أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والمؤنة الأسمنتية بنجع الحمرة قرية الكلاحين.

وشدد الهجان على المتابعة الدورية واليومية لإزالة التعديات، مؤكدا أن المحافظةلن تتهاون فى إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات، تأكيدا لمبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحرصا على تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف المجالات.