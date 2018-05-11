video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة التعديات عن أراضى مركز شباب ومستشفى حميات قفط

الجمعة، 11 مايو 2018 10:26 ص
حملة لإزالة التعديات عن أراضى مركز شباب ومستشفى حميات قفط جانب من حملة الازالة
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى المخصصة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية، والأراضى أملاك الدولة، بقريتى الكلاحين والقلعة بمركز ومدينة قفط، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ومديرية الأمن.
 
وأوضح محافظ قنا أن الحملة نجحت فى إزالة تعديات عدد من المواطنين على الأراضى المخصصة، لإنشاء مركز شباب القلعة بنجع أبو الحسن، والبالغ مساحته 11 ألفا و700 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 9 أفدنة مخصصة لإنشاء مستشفى حميات قفط بقرية الكلاحين، وإزالة 6 آلاف متر أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والمؤنة الأسمنتية بنجع الحمرة قرية الكلاحين.
 
وشدد الهجان على المتابعة الدورية واليومية لإزالة التعديات، مؤكدا أن المحافظةلن تتهاون فى إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات، تأكيدا لمبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحرصا على تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف المجالات.
 
محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(1)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(2)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(3)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(4)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(5)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(6)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(7)
 

 

محافظ-قنا-يقود-حملة-مكبرة-لإزالة-التعديات-عن-اراضي-مركز-شباب-ومستشفي-حميات-بقفط-(8)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة أبوتشت

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة