حاخامات إسرائيليون يصلون أمام حائط البراق بالقدس ضد إيران

حاخامات إسرائيليون يصلون أمام حائط البراق بالقدس ضد إيرانالجمعة، 11 مايو 2018 05:05 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى
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أدى نحو مئتى يهودى متدين الجمعة صلاة ضد يران أمام حائط البراق فى القدس المحتلة غداة التصعيد العسكرى غير المسبوق بين إسرائيل وإيران.
وترأس عدد من الحاخامات هذه الصلاة صباح الجمعة والتى استمرت أكثر من ساعة.
وقال الحاخام ارييه ستيرن من القدس لوكالة فرانس برس بعد انتهاء الصلاة "اتينا هنا لنصلى شكرا لله على أنه أنقذنا من الضربات الإيرانية ولأنه نصرنا وأيضا من أجل أن ينقذنا ويحمينا من الكارثة التى يريد الإيرانيون المروعون أن يوقعوها علينا".
ويأتى ذلك بعدما شنت إسرائيل الخميس غارات على أهداف قالت إنها إيرانية فى سوريا ردا على قصف صاروخى استهدف هضبة الجولان المحتلة ونسبته إلى إيران.
ونفت إيران من جهتها الرواية الإسرائيلية قائلة إن إسرائيل شنت الضربات فى سوريا بناء على "ذرائع مفبركة".
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