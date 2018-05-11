جامعة سوهاج تدشن أول نادى ريادة أعمال لتقديم الدعم الفنى لأصحاب الابتكارات

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعه سوهاج، أنه تم تدشين أول نادى لرواد الأعمال بسوهاج ، لتقديم الدعم الفني والتدريب والاستشارات لرواد الأعمال أصحاب الابتكارات وذلك بجامعة سوهاج .

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن هذا النادى سيكون بالتعاون مع مكتب التايكو بجامعه سوهاج وتحت اشراف أميره طاهر وابراهيم الباحثان بالهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسوهاج والدكتور سامح حلمي نظرا لخبرتهم الكبيرة في مجال ريادة الأعمال

ومن جانبها قالت أميرة طاهر باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار بسوهاج " أنه سوف يتم البدء فى تنفيذ مبادرة نادي رواد الأعمال بالتنسيق الكامل مع جامعه سوهاج حيث أن الجامعة هي المظلة الرئيسية لرواد الأعمال للوقوف علي مشاكلهم ودعمهم وعمل اجتماعات دوريه معهم والتعاون مع كافه شركاء التنمية في المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج.