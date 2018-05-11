"ثقافة سوهاج" يستعد لشهر رمضان ببرنامج حافل بكل فروعه على مستوى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

أعلن فرع ثقافة سوهاج التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، عن إعداده برنامجا حافلا للاحتفال بليالى شهر رمضان المعظم لعام 1439هـ، وذلك خلال الفترة من 7 رمضان حتى 16 رمضان التاسعة مساء.

ومن أهم البرامج إقامة الحديقة الثقافية بميدان الثقافة بسوهاج بالإضافة إلى البرنامج الثقافى والفنى بالمواقع الثقافية التابعة للفرع صرح بذلك خالد اسماعيل مدير عام الفرع.

كما صرح مدير عام الفرع اهتمامه بالقوافل الثقافية التى تطوف القرى والنجوع وذلك ببيت ثقافة شطورة ودوار آل الهريدى بجهينة وسلامون بطما ونقابة الأشراف بطهطا وبندار الكرمانية بسوهاج، نجع غفير بأخميم، قصر ثقافة المنشأة، وباصونه بالمراغة، بر خيل بلبلينا. بالإضافة إلى نشاط التجمعات الثقافية بتجمعات المجتمع المدنى بالنقابات والمؤسسات الإجتماعية وذلك بدار المسنين وجمعية تنميه شئون المرأة للتدريب وجمعية تحسين الصحة ومعسكر الأمن المركزى ونادى التطبيقين واتحاد نقابات العمال وجمعية تمكين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بسوهاج ومؤسسة البنين بالكوثر.

وأوضح مدير الفرع أن برنامج الاحتفالات يتضمن تلاوة للقرآن الكريم ومحاضرات ثقافية واجتماعية يلقيها عدد من كبار علماء الأزهر والأوقاف وأساتذة الجامعة وأمسيات شعرية وعروض للإنشاد الدينى والابتهالات الدينية وعروض فنية لفرق سوهاج للفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية وكورال أطفال قصر ثقافة طفل سوهاج واستعراض للمواهب ومسابقات.

وأنهى مدير فرع ثقافة سوهاج تصريحاته، أنه من بين البرامج إقامة ورش فنية بقصر ثقافة طفل سوهاج وقصر ثقافة طهطا ومركز ثقافة الطفل بطهطا وإقامة مسابقات ثقافية وفنية بقصر ثقافة الطفل بسوهاج وقصر ثقافة المنشاة وطهطا وبيوت الثقافة بالمراغة وشطورة وساقلته ومركز ثقافة طفل طهطا بالإضافة إلى مشاركة فرق سوهاج للموسيقى العربية والفنون الشعبية فى محكى القلعة بالقاهرة ضمن الإحتفال بليالى رمضان.