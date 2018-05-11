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الجمعة، 11 مايو 2018 05:27 م
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توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

الجمعة، 11 مايو 2018 03:32 م
توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ توريد قمح -أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 142ألفا و65 طنا.

وأضاف الهابط  في بيان له اليوم الجمعة ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل او معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب  عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة، والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع .
 
 

 


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