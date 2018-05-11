توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 142ألفا و65 طنا.