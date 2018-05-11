توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 124 ألفا و 56 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخالجمعة، 11 مايو 2018 03:32 م
توريد قمح -أرشيفية
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 142ألفا و65 طنا.
وأضاف الهابط في بيان له اليوم الجمعة ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل او معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة، والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع .
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